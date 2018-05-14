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Южная Корея оспорит в ВТО пошлины США на импорт стиральных машин и солнечных панелей


Компании / Индустрия / Экономика

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Южная Корея открыла диспут во Всемирной торговой организации (ВТО) по пошлинам США на импорт стиральных машин и солнечных панелей, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно заявлению министерства, Южная Корея направила США уведомление о подаче в ВТО требования о проведении двусторонних консультаций по пошлинам. Тем самым, страна инициировала диспут в ВТО по пошлинам.

Согласно январскому решению президента США Дональда Трампа, ввозные пошлины на солнечные батареи составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. Тогда же, в январе, были увеличены пошлины на ввоз стиральных машин в страну - до 20% за первые 1,2 миллиона машин и до 50% за все, что превысит эту цифру.

По мнению министерства торговли Южной Кореи, эти пошлины нарушают нормы ВТО. В апреле страна заявляла, что в ответ на эти пошлины намерена приостановить тарифные льготы на импорт товаров из США на общую сумму в 480 миллионов долларов.

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