МЭР инициировало подготовку стратегии развития контейнерного рынка в РФ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития, не дожидаясь продажи 50% "Трансконтейнера" TRCN, принадлежащих РЖД, инициировало подготовку стратегии развития контейнерного рынка в России, которая позволит обеспечить "максимальный экономический эффект" от реализации акций, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, и. о. министра экономики РФ Максим Орешкин в конце апреля доложил и. о. первого вице-премьера Игорю Шувалову об итогах проработки перспектив развития контейнерных мультимодальных перевозок. Год назад ведомствам поручили заняться этим в контексте продажи РЖД контрольного пакета акций "Трансконтейнера".

Сообщается, что МЭР и Аналитический центр при правительстве установили, что к 2025 году объем железнодорожных контейнерных перевозок может достигнуть 5 миллионов TEU, а его потенциал — не менее 6,3 миллиона TEU. Для реализации этого потенциала предложен ряд мер: создание центров для контейнеризации зерна и других балкерных грузов, запуск регулярных скорых контейнерных поездов, конкурирующих по скорости с автотранспортом, выравнивание условий перевозки пищепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом, разработка единого перевозочного документа для всех участников мультимодальной перевозки и так далее, пишет издание.

МЭР просит поручить Минтрансу учесть предложения при разработке долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года и сформировать стратегию развития контейнерных перевозок в РФ. Отмечается, что РЖД еще не приняли стратегию.

В Минтрансе газете заявили, что направили позицию в правительство в начале мая. Источник, знакомый с ней, уточнил, что министерство предлагает усовершенствовать правила перевозок грузов в контейнерах, принять меры для развития инфраструктуры ТЛЦ и закупки инновационных фитинговых платформ для ускорения движения. Министерство считает необходимым для этого установление правил недискриминационного доступа к терминалам общего пользования. В проекте обращения к президенту МЭР подчеркивает, что предложенные меры не зависят от продажи акций "Трансконтейнера", но могут позволить "получить наибольший экономический эффект", пишет издание.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что разработка стратегии позволяет отсрочить возможную сделку и не приватизировать "Трансконтейнер" в условиях "неблагоприятной международной конъюнктуры". По его словам, в течение 2018-2019 годов стоимость этого бизнеса может вырасти не менее чем на 50% даже при консервативном сценарии.