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Финдиректор "Аэрофлота" Шамиль Курмашов планирует покинуть компанию


Компании / Индустрия / Транспорт
  • Руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Всеволод Розанов, директор по финансам и экономике "Еврохима" Андрей Ильин, первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" по финансам и инвестициям Шамиль Курмашов
    © ФОТО ФИНПАТИ ДЛЯ РИА

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" AFLT по коммерции и финансам Шамиль Курмашов планирует покинуть авиакомпанию в ближайшее время, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев.

"Шамиль Равильевич принял для себя решение в связи с длительным сроком пребывания у власти о смене направления бизнеса, хочет сменить авиационную тематику", - заявил Савельев журналистам в кулуарах форума SkyService-2018.

Он добавил, что место финансового директора займет один из менеджеров финансового блока авиакомпании, однако имени не уточнил.

"У нас есть реальная замена, за 9 лет мы смогли вырастить людей, кто может его (Курмашова - ред.) заменить. Но мы его не торопим, он сам определяется со своим будущим, он достаточно серьезный финансист и я верю в его блестящее будущее. В течение ближайшего времени он определится: он ищет себе новые идеи и новые направления", - отметил Савельев.

Курмашов работает в "Аэрофлоте" с 2009 года.

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