"АвтоВАЗ" раскрыл цены на седан Lada Vesta Cross

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ раскрыл цены на седан Lada Vesta Cross, продажи которого стартуют летом, в самой дешевой комплектации автомобиль стоит 763,9 тысячи рублей, следует из сообщения компании.

"Новая Lada Vesta Cross седан в момент вывода на рынок представлена в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой переключения передач, стоит 763,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В состав комплектации входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контроль и ограничитель скорости, аудиосистема, мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивка салона со вставками из эко-кожи.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 литра и МКПП предлагается от 788,9 тысячи рублей, цена автомобиля с двигателем 1,8 литра и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), получившей обновленные настройки, облегчающие процесс старта и передвижения в пробках, а также сокращенное время переключения передач, будет начинаться с 813,9 тысячи рублей.

Как отмечает компания, для Lada Vesta Cross седан предусмотрено 2 пакета опций: Multimedia и Prestige. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигацией. Стоимость автомобиля с силовым агрегатом 1,8 литра МКПП и пакетом Multimedia составит 816,9 тысячи рублей, седан с двигателем 1,8 литра, автоматизированной трансмиссией (АМТ) и пакетом Multimedia будет предлагаться за 841,9 тысячи рублей.

В пакет Prestige входит подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB в центральном подлокотнике для подзарядки гаджетов, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная тонировка задних стекол. Седан Lada Vesta Cross с пакетом Prestige, оснащенный двигателем 1,8 литра и МКПП, будет продаваться за 834,9 тысячи рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации с автоматизированной трансмиссией - 859,9 тысячи рублей.