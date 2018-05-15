Зачем тратиться на Volkswagen, если Porsche обойдется дешевле?

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Со времени одной из самых безумных в истории битв за поглощение прошло десять лет, а Volkswagen и Porsche до сих пор существую по отдельности. До окончания этой истории еще далеко, но судебное слушание, которое начнется в июне, должно устранить серьезное препятствие. Когда путь будет свободен, инвесторы Porsche могут получить немалый доход, сообщает Dow Jones.

В операционном плане слияние уже состоялось. С 2012 года VW Group стали принадлежать заводы Porsche Automobil, чей основатель Фердинанд Порше был конструктором VW Beetle. Но Porsche все еще остается публичной холдинговой компанией с незначительным большинством акций VW с правом голоса.

Такая странная структура родилась десять лет назад во время эпопеи с поглощением. Тогда Porsche, готовясь пойти на смелую сделку, активно занимала средства для покупки акций VW. Когда Porsche объявила о своих намерениях, акции VW подскочили и хедж-фонды, сделавшие ставку на снижение, попали в неприятную ситуацию и были вынуждены покупать бумаги по высокому курсу, опасаясь еще большего роста. Но эта стратегия обернулась потом и против самой Porsche, когда банки потребовали вернуть займы, за счет которых была профинансирована заявка. В итоге VW оказала помощь компании в обмен на долю в ее автомобильном бизнесе.

Ожидалось полное слияние, но затем некоторые инвесторы, в особенности хедж-фонд Пола Сингера Elliott Management, подали иски к Porsche, обвинив ее в захвате рынка путем скупки акций VW. Оценить правовые риски не представлялось возможным, и руководство было вынуждено отменить сделку.

С тех пор Porsche приобрела несколько технологических бизнесов, но ее на ее балансе все равно преобладает 52%-ный пакет голосующих акций VW. Он стоит 26 млрд евро, а все активы Porsche оцениваются примерно в 27 млрд евро. Рыночная капитализация Porsche составляет примерно 21 млрд евро.

Инвесторы могут извлечь выгоду из этих 6 млрд евро разницы. По подсчетам Кристины Черч, аналитика Barclays по авторынку, общая сумма исков к компании составляет 6,3 млрд евро. Однако Porsche, скорее всего, выплатит гораздо меньше. Компания уже выиграла семь дел, связанных с несостоявшимся поглощением.

Вопрос с основной массой оставшихся претензий будет решен в ходе давнего разбирательства в немецком суде, которое возобновится 5 июня. Эти претензии выдвинуты Elliott и другими инвесторами. По мере рассмотрения дела дисконт, с которым торгуются акции Porsche, должен сократиться.

Даже если компании не проведут слияние, инвесторы могут получить приличный доход. Акции Porsche как холдинговой компании VW, скорее всего, будут торговаться с незначительным дисконтом. Прецедент уж есть: акции Heineken Holding, контролирующей Heineken, вторую по величине пивоваренную компанию мира, торгуются всего на 3% ниже балансовой стоимости. Если акции Porsche находились бы на аналогичном уровне, доход инвесторов превысил бы 20%.

Инвесторы могут сделать ставку на сокращение дисконта, покупая акции Porsche и продавая акции VW без покрытия. Они также могут приобрести акции Porsche в качестве дважды дисконтированного инструмента, дающего возможность стать владельцем доли в VW: акции VW с форвардным коэффициентом цена/прибыль на уровне 6х и так являются одними из самых дешевых на рынке.

Зачем покупать VW, когда можно получить Porsche дешевле?