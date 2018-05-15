Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" по МСФО в 2017 г выросла на 6,7%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль международного аэропорта "Шереметьево" по МСФО в 2017 году выросла на 6,7% по сравнению с 2016 годом и составила 11,9 миллиарда рублей, сообщает воздушная гавань во вторник.

Выручка увеличилась на 24,95%, до уровня в 45,2 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 43,3%, составив 17,4 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 27,8 миллиарда рублей, увеличившись на 15,7%. Невысокий прирост чистой прибыли в 2017 году по сравнению с 2016 годом, на фоне более значительного роста операционной прибыли, обусловлен отражением в 2016 году разовой операции в виде переоценки ранее приобретенных акций дочерних обществ, отмечает аэропорт.

Общий долг по состоянию на 31 декабря 2017 года снизился на 13,8% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года и составил 41 миллиард рублей. Снижение долговой нагрузки связано с выплатами кредитов, а также с переоценкой обязательств вследствие укрепления рубля к доллару на 31 декабря 2017 года по сравнению с 31 декабря 2016 года.

"В деятельности международного аэропорта "Шереметьево" показатели выручки и операционных расходов в первую очередь связаны с фактором роста пассажиропотока. В 2017 году в рамках реализации долгосрочной программы развития аэропорта до 2026 года мы приняли рекордные для нас 40 миллионов пассажиров", — отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам аэропорта Александр Олейник.

"Наши усилия в области повышения качества менеджмента, оптимизации бизнес-процессов, внедрения передовых производственных технологий обусловили существенный рост операционной прибыли. В целом, можно констатировать положительную динамику по всем ключевым финансовым параметрам деятельности аэропорта, соответствующую принятым нами планам на 2017 год", — добавил он.

Маршрутная сеть "Шереметьево" составляет более 200 направлений. По итогам 2017 года аэропорт обслужил 40,1 миллиона пассажиров. Является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций (ВПО) и площади аэровокзального комплекса.