Чистая прибыль "Еврохима" по МСФО в I квартале снизилась на 6%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Еврохим" по МСФО в первом квартале сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 194,9 миллиона долларов, следует из отчета одной из ведущих мировых агрохимических компаний.

EBITDA за отчетный период снизилась на 3%, до 338 миллионов долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.