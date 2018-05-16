РЖД оценивают проект строительства ж/д перехода на Сахалин в 540,3 млрд руб

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) оценивают стоимость проекта строительства Сахалинского железнодорожного перехода в 540,3 миллиарда рублей без НДС, из них цена моста - 252,8 миллиарда рублей, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы компании.

По итогам актуализации в 2017 году ТЭО от 2013 года оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяженность, включая шестикилометровый мост составляет 585 километров, пишет газета. Издание отмечает, что РЖД в том числе нужно вложить 92,1 миллиарда рублей в железные дороги Сахалина. Проектные работы займут три года, строительные - пять лет. В РЖД газете уточнили, что параметры "предварительные", а проект "находится в стадии проработки".

Мост уже попал в инвестпрограмму РЖД, так, на проектные работы на 2018 год выделен 1 миллиард рублей. В документах говорится, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8,5 миллиона тонн. Поэтому предлагается построить там новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 миллиона тонн грузов с Восточного полигона, до 10 миллионов тонн угля из Монголии и Китая и до 5 миллионов тонн в контейнерах.

Сейчас глубоководных портов на Сахалине, кроме Пригородного, нет. Остальные потенциальные локации либо отрезаны от железнодорожной инфраструктуры, как порт Шахтерск Восточной горнорудной компании, либо мелководны, либо "зажаты городом", ссылается газета на документы.

Оптимальным вариантом определен порт в районе залива Делангля (поселок Ильинский), сообщается со ссылкой на документы. Общая стоимость проекта оценена в 100 миллиардов рублей, из них 25-30 миллиардов - на инфраструктуру для перевалки угля. Увязка проекта с мостом, согласно документам, позволит "оптимизировать" затраты на 200 миллиардов рублей. Собеседники газеты говорят, что инвестор Ильинского определится только по завершении ТЭО моста.

Между тем, по мнению одного из источников газеты, "с учетом дальних подходов" стоимость проекта может превысить 1 триллион рублей.