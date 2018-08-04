ВЛАДИВОСТОК, 4 авг /ПРАЙМ/. "Алроса" выставила дежурные посты по периметру вахтового поселка Накын в Якутии для контроля лесного пожара, который полыхает у населенного пункта, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в единой дежурной диспетчерской службе Нюрбинского района сообщили, что природный пожар подошел к вахтовому поселку Накын в Якутии на расстояние 4-5 километров. На место вылетела группа из 12 парашютистов-пожарных на вертолёте Ми-8 АК "Алроса". По данным властей республики, проведены противопожарные мероприятия для устранения возможной угрозы пожароопасным и взрывоопасным объектам Нюрбинского ГОКа. Власти сообщили, что прямой угрозы населённому пункту и объектам экономики нет.

"На территорию вахтового посёлка Накын или промышленных площадок огонь не распространяется. По периметру всего вахтового поселка и производственных объектов выставлены дежурные посты, которые следят за ситуацией. Дежурство ведётся круглосуточное. Работа в посёлке ведётся в штатном режиме. Итоги облёта, проведённого 4 августа, над Накынским вахтовым посёлком и близлежащими территориями бригадой управления по лесным отношениям подтверждают: критичного приближения огня к промышленным и жилым площадкам нет. Ситуация находится под контролем", — сказал собеседник.

По его словам, в некоторых СМИ распространяется информация о том, что якобы началась эвакуация работников из вахтового поселка Накын. Представитель "Алроса" отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Если лесной пожар подойдёт вплотную к вахтовому поселку, будут приняты меры по отводу людей на безопасную территорию. Рядом с вахтовым поселком расположена пожарная часть, силы которой в случае возникновения пожара будут брошены на тушение огня. Кроме того, по периметру поселок окружён пожарным водопроводом", — добавил собеседник.