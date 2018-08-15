МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Шахта в Свердловской области, где произошло обрушение породы, работает в штатном режиме, эвакуация работников не требовалась, говорится в сообщении на сайте ГУМЧС РФ по Свердловской области.

Как уточнили в МЧС, в 22.20 (20.20 мск) поступила информация о об обрушении породы на горизонте —255 метров на шахте в Свердловской области. В результате этого один человек погиб, еще один пострадал.

"Происшествие на работу шахты не повлияло, шахта работает в штатном режиме. Эвакуация работников шахты не требовалась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает оперативная группа МЧС, представители руководства шахты и следственные органы, причины происшествия установит специально созданная комиссия.