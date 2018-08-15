ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Пострадавший при обрушении на шахте в Свердловской области доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.

Ранее источник агентства сообщил, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области, один из них погиб.

"Пострадали всего два человека. Один из них погиб, у одного травмы. Выясняется степень тяжести этих травм. (Пострадавший – ред.) доставлен в больницу. Завалило всего двух человек. Сто тридцать один человек – это была рабочая смена. Другие обстоятельства сейчас выясняются. Погибший — 1984 года рождения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на место ЧП выехал прокурор.