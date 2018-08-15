ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг /ПРАЙМ/. Участок шахты "Северопесчанская" (входит в "УГМК-Холдинг") в Свердловской области, где произошло обрушение породы, удалось локализовать, сообщила РИА Новости представитель УГМК Нина Пелевина.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает, отметили в СУСК по Свердловской области.

"Эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме. Локализован тот участок, на котором произошел несчастный случай. Его причина, условия, способствовавшие ЧП, в настоящее время устанавливаются", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что проходчика завалило горной массой при проведении работ. "Горноспасатели прибыли оперативно, тело уже извлекли. Находившийся рядом с ним шахтер получил незначительные травмы, ему на месте была оказана первая помощь. Он был доставлен в городскую больницу для проведения дальнейшего обследования", – отметила Пелевина.