ЯКУТСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии поручило акционерной компании "Алроса" обеспечить водоочистными станциями Сунтарский район Якутии после размытия дамбы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что непрекращающиеся ливни и прорыв дамбы "Алроса" на ручье Таборный спровоцировали размытие дамбы на Иреляхском водохранилище в Якутии. Рабочая группа минэкологии отправилась в Мирнинский район, где из-за прорыва дамб происходит сброс загрязненных вод в реку Малая Ботуобия.

И.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев провел совещание в городе Мирный по вопросу ликвидации последствий аварии на реке Ирелях. Рабочая группа с участием представителей "Алросы" осмотрела с вертолета акваторию реки Ирелях, промышленные объекты, в том числе хвостохранилища, накопители минерализованных вод. Затем прошло совещание с участием руководства и специалистов алмазодобывающей компании, главы Сунтарского района, заместителей главы Мирнинского района, члена Совфеда Александра Акимова.

"Принято решение поручить "Алроса" в кратчайшие сроки восстановить дамбу дражных котлованов на реке Ирелях, рассмотреть возможность обеспечения водоочистными станциями населенные пункты Сунтарского улуса", — информируют власти региона.

Экологи организовали ежедневный гидрохимический мониторинг за реками Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. По результатам лабораторных исследований установлено, что их основным загрязнителем являются взвешенные вещества. По факту загрязнения водных объектов местным подразделением минэкологии Якутии проводится административное расследование.