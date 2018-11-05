МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру, Роструд и к губернатору Камчатки с просьбой проверить соблюдение трудовых прав рабочих предприятия "Аметистовое", сообщила в понедельник пресс-служба депутата.

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста на предприятии "Аметистовое" началась на прошлой неделе. Порядка 100 человек отказались выходить на работу и потребовали от руководства повышения заработной платы. Как тогда пояснили в компании "Золото Камчатки", рабочие получают фиксированную зарплату, а при выполнении плана им полагаются премии. В этом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены. "Золото Камчатки" сообщило в субботу, что 45 из 99 бастовавших на "Аметистовом" вернулись к работе, остальные будут уволены.

"Ярослав Нилов направил обращения в Генеральную прокуратуру, Роструд, а также губернатору Камчатской области после появления сведений о массовом увольнении шахтеров месторождения "Аметистовое", — говорится в сообщении.

"Согласно имеющейся информации, сотрудники предприятия таким образом наказаны за участие в забастовке с требованием пересмотреть уровень оплаты труда. Ярослав Нилов намерен выяснить все обстоятельства возможного нарушения трудовых прав граждан", — добавила пресс-служба.

Горно-обогатительный комбинат "Аметистовое" и входящее в его состав одноименное месторождение находятся под управлением компании "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова"). Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тысячи километров к северу от Петропавловска-Камчатского. На предприятии работают более 1 тысячи человек.