МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Роструд начал проверку в АО "Аметистовое", где работники не согласны с условиями оплаты труда, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста на предприятии "Аметистовое" началась на прошлой неделе. Порядка 100 человек отказались выходить на работу и потребовали от руководства повышения заработной платы. Как тогда пояснили в компании "Золото Камчатки", рабочие получают фиксированную зарплату, а при выполнении плана им полагаются премии. В этом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены. "Золото Камчатки" сообщило в субботу, что 45 из 99 бастовавших на "Аметистовом" вернулись к работе, остальные будут уволены.

"В связи с ситуацией, возникшей на ГОК "Аметистовое", Роструд начал проверку в отношении АО "Аметистовое". В ходе контрольно-надзорных мероприятий будет установлено, соблюдаются ли в компании требования трудового законодательства", — заявили в Роструда.

"В случае выявления нарушений, руководству предприятия будет предписано восстановить права работников и устранить нарушения", — отметили в ведомстве.

Горно-обогатительный комбинат "Аметистовое" и входящее в его состав одноименное месторождение находятся под управлением компании "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова"). Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тысячи километров к северу от Петропавловска-Камчатского. На предприятии работают более 1 тысячи человек.