МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Цена золота стала снижаться медленнее после сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,6 доллара, или на 0,04%, до 1225,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,67% — до 14,43 доллара за унцию. До публикации решения ФРС золото дешевело на 0,11%, а серебро — на 0,71%.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.