МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что у России есть хорошие перспективы оспорить пошлины США на сталь и алюминий в ВТО, РФ уверена в своей позиции.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Помимо России эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах.

"Перспективы очень хорошие. Меры, которые были введены Америкой, очевидно, противоречат правилам ВТО. Мы в своей позиции абсолютно уверены. Принятые США решения настолько выбиваются из того, что происходило раньше, что решение суда ВТО будет однозначным", — рассказал Орешкин в интервью газете "Известия".

Министр подчеркнул, что решение суда ВТО состоится в том случае, если деятельность ВТО не будет полностью заблокирована, чего сейчас пытается добиться американская сторона. "Это касается работы апелляционного органа. Блокируются назначения новых судей. Из-за этого в определенный момент вся процедура спора может быть заблокирована", — уточнил Орешкин.