МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Evraz Group до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Мы повысили рейтинг Evraz, основываясь на продолжающемся снижении левериджа и общего долга и на нашем ожидании того, что компания сможет сохранять стабильный леверидж в пределах, характерных для своего рейтинга "Ba1", — приводится в сообщении комментарий вице-президента и старшего кредитного директора Moody's Артема Фролова.

Кроме того, агентство отмечает низкозатратное производство компании, ее самодостаточность в добыче железной руды и коксующегося угля, а также товарную, операционную и географическую диверсификацию. Рейтинг Evraz также учитывает устойчивый спрос на стальную продукцию компании в России и на трубы OCTG (нефтегазового сортамента) и рельсы в Северной Америке.

Стабильный прогноз отражает устойчивое позиционирование компании в текущей рейтинговой категории, несмотря на волатильность цен на сталь, коксующийся уголь и ванадий и щедрые дивиденды.

Moody's может снова повысить рейтинг компании, если она будет придерживаться сбалансированной финансовой политики и поддерживать стабильную ликвидность. Понижение рейтинга может быть вызвано увеличением задолженности, устойчиво отрицательным свободным денежным потоком и ухудшением ликвидности.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович, а также его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали на 3,8% — до 14,03 миллиона тонн.