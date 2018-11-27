МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Цена золота во вторник вечером снижается, поскольку курс доллара к мировым валютам растет на опасениях эскалации торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,5 доллара, или на 0,85%, до 1218,2 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,89%, до 14,215 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,37%, до 97,44 пункта. Золото, как правило, торгуется противоположно доллару, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что не исключает введения дополнительных пошлин на продукцию из Китая на сумму 267 миллиардов долларов в год, если новое торговое соглашение с Пекином не будет заключено. Американский лидер также назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

По мнению аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes), слова которого приводит агентство Рейтер, усиление внешнеторговых рисков оказывает поддержку курсу американской валюты, которая вместо золота выступает в качестве "актива-убежища".

Теперь трейдеры находятся в ожидании саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. На полях саммита состоится встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи.