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МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. "Мечел" планирует в 2019 году увеличить добычу угля до 25 миллионов тонн, план на 2018 год понижен до 19,5-20 миллионов тонн, сообщил в ходе телефонной конференции гендиректор компании Олег Коржов.

"Наши планы на 2019 год достаточно амбициозны. Сегодня мы подготовили фундамент, чтобы в следующем году достаточно значительно увеличить объемы добычи угля. Мы планируем, что можем получить порядка 25 миллионов тонн. При этом "Якутуголь" в состоянии увеличить объем добычи угля на 1,5 миллиона тонн. По Эльге план на следующий год — порядка 5,8 миллиона тонн. Основной прирост мы ожидаем на "Южном Кузбассе", порядка 3,5–4 миллионов тонн хотим добавить", — сообщил Коржов.

Он отметил, что в текущем году компания увеличила объемы вскрышных работ по сравнению с предыдущим годом на 30-35%, что послужит для дальнейшего увеличения производства угля. Вместе с тем реализация плана будет в значительной степени зависеть от возможности его вывоза и реализации. В целях увеличения собственного парка "Мечел" ведет переговоры о покупке порядка тысячи вагонов в 2019 году.

"В 2018 году, мы полагаем, что объем добычи будет на уровне 19,5-20 миллионов тонн. Что касается реализации угольной продукции, то мы ориентируемся на 15,7 миллиона тонн, из которых 7,7 миллиона тонн – отгрузка коксующегося концентрата, 5,6 миллиона тонн — энергетического угля и порядка 2,4 миллиона тонн — это PCI (пылеугольное топливо — ред.) и антрациты", — отметил Коржов.

В конце июня глава "Мечела" говорил, что прогноз по добыче на текущий год остается прежним (23 миллиона тонн), но возможность спада не исключается. В августе компания прогнозировала добычу угля в 2018 году уже на уровне 21 миллиона тонн. Во вторник Коржов пояснил, что снижение показателей в третьем квартале связано с задержкой запуска новой лавы на шахте "Ольжерасская", а также сбоем в работе ряда подрядных организаций, которые были привлечены на открытые горные работы.