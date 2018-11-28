По просьбе пресс-службы Кремля исправлен последний абзац (верно "к 90-летию Магнитогорска").

МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время встречи Рашников проинформировал Путина о планах развития предприятия до 2024 года… В частности речь шла о социальных программах, реализуемых на комбинате", — сказал он.

Рашников пригласил Путина посетить Магнитогорск в 2019 году, когда город будет отмечать 90-летие, добавил Песков.