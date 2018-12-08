МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Законопроект об увеличении числа плановых проверок производителей драгоценных металлов и камней направлен в Госдуму, документ размещен на сайте правительства РФ.

Цель законопроекта — сокращение теневого сектора рынка, отметили в правительстве, поскольку проведенный анализ показал, что "отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объёма нелегального оборота драгоценных камней, ювелирных изделий и драгоценных металлов".

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", — говорится в распоряжении.

Законопроект предусматривает снятие ограничения на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, не чаще одного раза в три года. Предлагается установить, что в их отношении плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении данного законопроекта назначен заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.