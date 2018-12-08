МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Законопроект, снижающий ставку НДПИ с 8% до 4,8% при добыче редких металлов, направлен в Госдуму, следует из документа, размещенного на сайте правительства РФ.

"Внести в Государственную Думу… проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в распоряжении.

Законопроектом предлагается снизить с 8% до 4,8% ставку НДПИ на добычу руд редких металлов, образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами. Также предполагается снижение ставки при добыче редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, многокомпонентных комплексных рудах.

Кроме того, проект предусматривает применение понижающего коэффициента для стимулирования добычи отдельных видов редких металлов, имеющих стратегическое значение.

Как считает правительство, принятие законопроекта позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов освоения редкометалльных месторождений, организовать дополнительное производство редких металлов, создать новые рабочие места.

Предусматривается, что к редким металлам будут относиться литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий, редкоземельные металлы (иттрий, лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций)), индий, таллий, галлий, титан, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур, рений. При этом собственных месторождений, за редким исключением, не образуют рубидий, цезий, стронций, кадмий, скандий, индий, таллий, галлий, германий, гафний, ванадий, висмут, селен, теллур, рений.