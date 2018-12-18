МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота продемонстрировала максимум с июля на закрытии основных торгов во вторник на фоне удешевления доллара накануне итогов заседания ФРС США, актив продолжает дорожать в ходе электронных торгов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 22.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подросла на 1,9 доллара, или на 0,15%, до 1253,7 доллара за тройскую унцию, и это оказалось максимальной отметкой на закрытии торгов с июля текущего года. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,4% — до 14,7 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,1%, до 97,01 пункта. Золото, как правило, торгуется противоположно доллару, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют, и наоборот.

Мировые инвесторы ожидают двухдневной встречи ФРС США, которая начинается позднее во вторник. Рынки ждут новых прогнозов регулятора, касающихся экономики страны, а также количества повышений учётной ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации может быть меньше. Если заявление ФРС окажется более мягким, чем ожидают рынки, курс доллара снизится ещё и снова подтолкнет вверх стоимость золота.

В противоположной же ситуации золото может начать дешеветь. "Цена в 1,251 тысячи долларов будет следующим уровнем, который будет тестировать золото, а следующий уровень поддержки будет 1,245 тысячи", — приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan).