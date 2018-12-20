МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Лондонская биржа металлов (LME) предложила снять ограничения на торговлю алюминием "Русала", если компания будет исключена из санкционного списка США, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление биржи.

Минфин США в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней, поскольку Дерипаска сократит свою долю в компаниях.

"LME отмечает недавнее сообщение OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), касающееся снятия санкций против "Русала". В случае если санкции будут сняты, LME предлагает отменить все предыдущие требования, касающиеся приостановки доставки металла бренда "Русал" на склады LME и использования его в расчетах", — цитирует агентство заявление.

Доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена примерно с 70% до 44,95%, пояснил американский минфин. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+. Сам он при этом останется в списке санкций, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы в США.