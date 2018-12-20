ПЕКИН, 20 дек /ПРАЙМ/. Акции компании "Русал" на открытии торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 25% после заявления о решении Минфина США исключить компанию из санкционного списка через 30 дней, свидетельствуют данные торгов.

Акции алюминиевого гиганта подорожали на 25%, до 2,80 гонконгского доллара (23,99 руб).

Минфин США в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней. Российский бизнесмен Олег Дерипаска при этом останется в списке, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.