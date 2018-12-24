МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Норникеля" решил расширить правление, в него вошли три топ-менеджера компании, сообщает "Норникель".

"Совет директоров "Норникеля" принял решение о расширении правления компании. Членами правления стали Сергей Барбашев, Александр Грубман и Сергей Дубовицкий", — говорится в сообщении.

Барбашев занимает должность первого вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты "Норникеля" с июня этого года. Он курирует подразделения, в чьей зоне ответственности находятся вопросы корпоративной защиты и взаимодействия с органами власти и управления.

Грубман, старший вице-президент "Норникеля" по стратегии и развитию бизнеса, работает в компании с февраля 2018 года. Он занимается разработкой и сопровождением стратегии развития компании, управлением стратегическими инвестиционными проектами, а также формированием инвестиционной политики.

Дубовицкий с мая 2016 года является вице-президентом "Норникеля" по стратегическому планированию. Он отвечает за стратегическое планирование, регулярную актуализацию стратегии, а также изучение и развитие перспективных направлений бизнеса компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2017 году компания сократила выпуск никеля на 8%, до 217,1 тысячи тонн, меди — увеличила на 11%, до 401,08 тысячи тонн.