МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Независимый директор "Русала" Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров компании.

"Компания "Русал" рада сообщить, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров компании. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года", — говорится в заявлении компании.

Тома был введен в совет "Русала" в качестве независимого неисполнительного директора на собрании акционеров в конце июня.

Новый председатель совета директоров ранее занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества РФ и Франции и входил в международный консультативный совет "Русала".