МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник, коррекционное удорожание доллара оказывает давление на котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,23% — до 2,631 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,08% — до 5923 долларов за тонну, алюминия — на 0,72%, до 1878,5 доллара, цинка — на 2,46%, до 2498 долларов за тонну.

Более дорогой доллар негативно влияет на цену сырьевых товаров, в том числе меди, которая в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Курс доллара растет в рамках коррекции после длительного снижения четыре сессии подряд.

Рынки внимательно следят за переговорами КНР и США по торгово-экономическим вопросам, которые стартовали в Пекине в понедельник. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди, поэтому новости о торговых переговорах с США могут оказать влияние на котировки металла.