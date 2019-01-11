МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация рассмотрит возможность передвинуть сроки запланированного снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", передает агентство Блумберг.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Как сообщает агентство, Мнучин заявил журналистам о возможном переносе срока после общения с конгрессменами. На этой встрече он подтвердил решение своего ведомства об отмене санкций.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись.