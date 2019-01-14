МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Золото продолжает торговаться в "зеленой зоне", постепенно увеличиваясь в цене в течение понедельника — поддержку цене драгметалла оказывают слабые данные внешней торговли Китая и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации с приостановкой работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,2%, до 1291,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% — до 15,682 доллара за унцию.

"Активы-убежища становятся все более привлекательными, так как инвесторы обеспокоены экономической неопределенностью и повышенными геополитическими рисками в 2019 году", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures.

Спрос на безрисковые активы, в число которых традиционно входит золото, растет на фоне новостей из США. Так, Трамп ранее в понедельник заявил о том, что отверг предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма временно прекратить так называемый шатдаун и возобновить работу федерального правительства.

Помимо этого, слабые данные внешней торговли Китая вызвали опасения трейдеров относительно замедления мирового экономического роста. По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.