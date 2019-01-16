ХАБАРОВСК, 16 янв /ПРАЙМ/. Пожар произошел в среду утром в производственном цехе завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.

Отмечается, что информация о возгорании на заводе поступила в пожарную службу в среду в 10.25 (3.25 мск).

"Прибывшие расчеты пожарной охраны установили, что горит смежная стена и утеплитель между цехами… Пожар полностью ликвидирован в 10.53 (3.53 мск). Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, на месте работает дознаватель.

"По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности технологического оборудования кислородного трубопровода", — говорится в сообщении.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") – единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу в июле 2017 года.