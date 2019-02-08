МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Цена золота перешла к росту в пятницу вечером, уже десять торговых сессий удерживаясь выше психологической отметки в 1,3 тысячи долларов за унцию, в то время как ожидания замедления экономического роста еврозоны и волатильность фондовых рынков поддерживают спрос на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,85 доллара, или на 0,29%, до 1318,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,57% — до 15,8 доллара за унцию.

В четверг Еврокомиссия опубликовала промежуточный зимний прогноз, в котором ощутимо снизила оценку роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с 1,9%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год снижен не столь значительно – до 1,6% с 1,7%. Ожидания замедления экономического роста макрорегиона поддерживают интерес инвесторов к золоту как к активу-убежищу.

Помимо этого, драгметалл растет в цене на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков. Основные торговые площадки Европы закрылись снижением на 0,3-1,1%, фондовые индексы США торгуются в "красной зоне". Снижение аппетита к риску у участников рынка связано с неопределенностью вокруг торгового соглашения США и Китая.

Ранее в пятницу пресс-служба Белого дома сообщила, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Пекин 14-15 февраля, где проведут встречи на высшем уровне по вопросам заключения торгового соглашения с Китаем. Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами.