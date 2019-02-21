МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается установить в статье 191 Уголовного кодекса ответственность за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или другими полудрагоценными камнями, а также их незаконные хранение, перевозку или пересылку в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере", — говорится в сообщении.

Повышенная ответственность предусматривается за совершение таких деяний организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.

"Предлагаемый законопроектом правовой подход позволит посредством системного использования мер административной и уголовной ответственности более эффективно противодействовать самовольной добыче и незаконному обороту янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней", — говорится в сообщении.