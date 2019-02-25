МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото перешла к снижению вечером в понедельник, корректируясь после более раннего роста, и в связи с укреплением курса доллара на ослаблении торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,65 доллара, или на 0,35%, до 1328,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,6%, до 15,82 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 96,56 пункта.

Ранее на торгах в понедельник доллар дешевел в связи с ослаблением опасений по поводу мировой торговли на фоне успеха на переговорах Китая и США.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие. На этом фоне биржи Китая закрыли торги в понедельник ростом более чем на 5%.

"Большую часть прошлого года мы видели, как доллар извлекал выгоду из потоков инвестиций в "безопасные активы", а золото "страдало" из-за укрепления доллара. С ослаблением торговой напряженности цены на золото, скорее всего, пойдут вверх", — приводит агентство Рейтер прогноз аналитика по драгоценным металлам в Standard Chartered Bank Суки Купера (Suki Cooper).

При этом, обратная динамика доллара, как правило, приводит к удешевлению золота.