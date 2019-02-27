МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в 2018 году снизился на 32% по сравнению с 2017 годом и составил 10,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла в 2 раза, до уровня в 12,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 4 раза, составив 12,1 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж снизилась в 35 раз и составила 85 миллионов рублей. Управленческие расходы выросли на 4,5%, до уровня в 1,62 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании выросли на 11,6%, составив 260,8 миллиарда рублей, краткосрочные — упали в 2,6 раза, до 9,6 миллиарда рублей.

Отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результат деятельности всей группы. Консолидированную отчетность по МСФО компания планирует опубликовать в конце марта.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.