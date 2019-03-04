МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков возвращается в "Норникель" на должность вице-президента, сообщает газета "Коммерсант".

"Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков возвращается в ГМК "Норникель" на должность статс-секретаря, вице-президента", — сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве.

Добавляется, что он в основном будет отвечать за продвижение проектов "Норникеля" в органах власти, сотрудничество с организациями, подготовку к экономическим форумам. Также один из источников сообщил, что с большой вероятностью Пристанскова введут и в правление "Норникеля". Один из источников утверждает, что Пристансков выйдет на новую работу на этой неделе.

Пристансков с 2005 по 2014 год работал на различных должностях в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. С 2014 по 2016 год был директором федеральных и региональных программ "Норильского никеля". В апреле 2016 года был назначен замглавы Минэкономразвития — руководителем Росимущества. В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Пристанскова от должности замглавы Минэкономразвития — руководителя Росимущества по собственному желанию.