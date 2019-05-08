Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране
ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране, текст указа распространил Белый дом.
Согласно указу, новые санкции США затронут производство железа, стали, алюминия и меди в Иране.
Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20190508/829963085.html