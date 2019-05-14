МАГАДАН, 14 мая /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Промывочный сезон-2019 стартовал в Магаданской области, старатели планируют добыть 42,7 тонн золота, почти на 6 тонн больше, чем год назад, сообщает во вторник правительство Колымы.

"В Магаданской области стартовал промывочный сезон. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, по состоянию на 1 мая колымские драги добыли около 150 килограммов драгметалла. Всего в 2019 году старатели региона планируют добыть 42,7 тонны желтого металла, что на 5,7 тонны больше, чем в 2018-м", — сообщает ведомство.

Поясняется, что количество добываемого золота увеличат за счет работы рудных предприятий.

"Увеличение произойдет за счет выхода на проектную мощность Наталкинского рудного месторождения. В текущем году здесь планируют добыть 12 тонн золота. Золоторудная компания "Павлик" с начала года уже дала две тонны золота… Кроме того, специалисты этой компании ведут геологоразведку на месторождении "Родионовское", за счет которого планируют пополнить минерально-сырьевую базу", — поясняет ведомство.

По прогнозам минприроды региона, Колыма сохранит второе место в России по добыче рудного золота и оставит за собой лидерство по добыче россыпного. К 2024 году планируется рост добычи драгметалла до 50 тонн.