ВАШИНГТОН, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти Канады и США в совместном заявлении официально подтвердили достижение договоренностей о снятии в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады.

Канада в ответ согласилась снять ответные пошлины на некоторые товары из США.

"После обстоятельных обсуждений вопроса торговли сталью и алюминием… Соединенные Штаты и Канада пришли к следующему пониманию: исключить не позднее, чем через два дня… все тарифы, введенные Соединенными Штатами в соответствии с разделом 232 на импорт алюминиевой и стальной продукции из Канады", — говорится в заявлении.

"Все тарифы, введенные Канадой в ответ на действия… Соединенных Штатов, (тоже отменяются)", — говорится в заявлении.

Кроме того, "Соединенные Штаты и Канада договорились прекратить все незавершенные судебные разбирательства между ними во Всемирной торговой организации" по вопросу этих пошлин. Также страны договорились установить согласованный процесс мониторинга торговли алюминием и сталью между ними как в вопросе поставок из третьих стран, так и роста объема поставок, дабы они не повредили равновесию на рынке.

В пятницу газета Washington Post сообщила, что США отменят в течение 48 часов пошлины на сталь и алюминий из Канады. Агентство Блумберг ранее сообщило, что это решение может подготовить почву для ратификации соглашения между Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA).

Трамп, выступая в пятницу, выразил надежду, что разрешение вопроса по торговле алюминием с Канадой приведет к росту торговли с ней, и призвал конгресс к скорейшей ратификации USMCA. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что достижение этих договоренностей – "потрясающая новость". Он также добавил, что это был один из самых существенных барьеров для ратификации USMCA.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.