Исправляется название компании в молнии, вышедший 15.46, срочной — в 15.57 и последующих версиях.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Делегация компании "Рузойл" находится в Венесуэле, обсуждает возможность стратегического партнерства с венесуэльской корпорацией CVG (Corporacion Venezolana de Guayana) в сфере металлургии, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

"В это время в Венесуэле находится делегация, возглавляемая главой "Рузойла", чтобы оценить возможность стратегического партнерства с Corporacion Venezolana de Guayana, особенно в секторе железа и стали", — заявил он на полях ПМЭФ.

Согласно информация с сайта компании, ООО "Рузойл" занимается комплексными поставками оборудования от зарубежных производителей, включая арматуру, решетки из сварного пластика, металлоконструкции, форсунки, карданные валы, системы вентиляции и кондиционирования.