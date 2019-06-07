С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Власти Приморья создадут условия для открытия нового производства по огранке алмазов в регионе, если инвесторы из Индии выразят интерес к этому, сообщил губернатор Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что делегация во главе полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым посетит Индию в июне-июле.

"От нас как минимум (в делегации) будет первый вице-губернатор. Думаю, что Юрий Петрович на месте решит (вопрос о новых проектах в огранке). Делегацию, которая отвечает за это направление развития экономики, кто принимает решения, мы включаем (в состав группы). И если там будут подобраны инвесторы и расширены участки, то мы это поддержим, создадим условия, чтобы этот проект был реализован", — сказал Кожемяко.

В рамках свободного порта Владивосток уже работает индийская компания "Кей Джи Кей" (KGK). В сентябре 2017 года она открыла в городе первую фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.