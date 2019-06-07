БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с послом Индии в России Венкатешем Вармой на Петербургском международном экономическом форуме варианты сотрудничества в сфере сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, сообщает правительство Приамурья.

Ранее Орлов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума назвал Индию возможной альтернативой Китаю (основного экономического партнера региона) для экспорта продукции, отметив, что для Приамурья "очень важно диверсифицировать рынки", а Китай "не берет всю продукцию", которую область хотела бы продать.

"Но я убежден, что сейчас есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнерами. Прежде всего, благодаря современным тенденциям развития экономики региона. Приамурье обладает огромным транзитным потенциалом, у нас располагается 60% пашни всего Дальнего Востока, в Приамурье добывают золото, уголь, железную руду, функционирует космодром, возводится АГПЗ, действуют территории опережающего развития… Большим подспорьем могло бы стать установление дружеских контактов с одним из регионов Индии", — приводятся в сообщении слова Орлова.

Орлов и Венкатеш Варма обсудили возможность поездки амурской делегации в Индию в рамках запланированного визита вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В поездке могут принять участие компании из Приамурья, заинтересованные в сотрудничестве с предприятиями Индии.

"Наших индийских коллег интересует создание предприятий по производству кисломолочной продукции, полезные ископаемые, в частности – коксующийся уголь, возможность изготовления керамической продукции. Инвесторы из Индии изучат имеющуюся в Амурской области ресурсную базу и примут решение, соответствует ли она их потребностям. Это необходимо для дальнейшего принятия решений, касающихся сотрудничества и инвестирования", — приводятся в сообщении слова министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилы Старковой.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.