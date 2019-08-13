МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. "Северсталь" не зафиксировала атаки кибергруппировки Cloud Atlas на свои IT-коммуникации, но отмечает возросшее количество попыток внедрения вирусов, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила о том, что зафиксировала новую волну сложных целевых атак кибергруппировки Cloud Atlas на организации в России и других странах Евразии. Целями злоумышленников, по данным экспертов, стали международные, экономические и аэрокосмические компании, а также правительственные и религиозные организации. Отличительной особенностью этих атак стало использование нового, усовершенствованного способа проникновения в корпоративные сети, который позволяет киберпреступникам скрывать следы своего присутствия.

"Конкретно следов данной атаки у нас не зафиксировано", — сообщил представитель компании РИА Новости.

"Вместе с тем в последнее время мы фиксируем серьезное повышение объемов попыток атак через электронную почту с попытками внедрения вирусов, но мы их успешно отражаем", — добавил он.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.