МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Кемеровской области отказал компании "Сибшахтострой" во взыскании около 17,8 миллиарда рублей с Виктора Хроленко, бывшего гендиректора и основного владельца компании "ЧЕК-СУ.ВК", планировавшей построить под Красноярском Енисейский ферросплавный завод.

Как следует из опубликованной в среду резолютивной части определения суда, "Сибшахтострой", конкурсный кредитор признанной банкротом "ЧЕК-СУ.ВК", просил привлечь Хроленко к субсидиарной ответственности по обязательствам его компании. "Отказать в удовлетворении заявления… к Хроленко Виктору Яковлевичу", — говорится в судебном акте. Другие подробности пока не сообщаются.

Компания "ЧЕК-СУ.ВК" планировала построить ферросплавный завод с инвестициями в 22 миллиарда рублей. Осенью 2011 года в Красноярске прошли акции протеста против появления в окрестностях краевого центра нового металлургического производства. Горожане опасались ухудшения экологической обстановки. Власти региона заявили о невозможности строительства ЕФЗ.

Инвестор пытался взыскать свои убытки, причиненные отказом от реализации проекта, в размере около 23,5 миллиарда рублей с правительства и минфина Красноярского края, администраций Емельяновского района и Шуваевского сельсовета, где планировалось построить завод, и ряда других органов муниципальной власти.

Истец в том деле заявил, что в октябре 2011 года власти отказали ему в разрешении на строительство ЕФЗ в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края и высоким уровнем фоновых выбросов в регионе. В результате истец, по его словам, не смог выполнить обязательства перед кредитором — Внешэкономбанком, который подал в арбитражный суд Кемеровской области заявление о банкротстве "ЧЕК-СУ.ВК".

Сумма задолженности компании перед ВЭБом на момент подачи иска к властям Красноярского края составляла 18,8 миллиарда рублей, а сумма собственных вложенных в проект средств — 4,6 миллиарда рублей. Кемеровский суд в декабре 2017 года по заявлению ВЭБа признал ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" банкротом. Производство по делу о банкротстве продолжается.