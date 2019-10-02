МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Днепровский металлургический комбинат временно остановил часть основных производственных мощностей в связи с кризисом на рынке металлопродукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Днепровский металлургический комбинат — один из крупнейших на Украине и входит в перечень стратегически важных. Комбинат существует с 1889 года и до сих пор останавливался три раза: во время революции 1917 года и гражданской война, во время Великой Отечественной войны и в 2017 году из-за "прекращения поставок кокса и значительного дефицита оборотных средств" после блокады угольных поставок из Донбасса.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", — говорится в сообщении пресс-службы комбината, опубликованном в среду.

Сообщается, что руководство комбината решило не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 — в доменном цехе, а также кислородный конвертер №1 и МНЛЗ-3 — в конвертерном.

"Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой", — добавили в пресс-службе предприятия.