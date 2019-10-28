МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Сьерра-Леоне надеется, что Россия окажется заинтересованной в покупке лицензий на добычу полезных ископаемых в стране, сообщил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Фодай Радо Иоки.

Ранее в этом году в стране была аннулирована часть лицензий по добыче ископаемых, которые, по словам министра, "не приносили пользы жителям Сьерра-Леоне". Так, в недавнем времени, лицензия была отозвана у британской компании Gerald Group, в будущем планируется отозвать лицензии еще у ряда компаний.

"Я рассчитываю на продуктивное партнерство. Независимо от того, с кем. Но я отдам приоритет России…. Российские инвесторы или российское правительство, кто бы ни собирался с нами сотрудничать, извлекут выгоду, как и мы. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Я вижу себя партнером с потенциальными инвесторами из России", — отмечает министр.

На прошлой неделе министр совершал визит в Россию в рамках саммита "Россия-Африка". Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходили в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являлись Россия и Египет.