МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Международная компания Vimetco начнет строительство глиноземного комбината в Сьерра-Леоне в начале 2020 года, сообщил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Фодай Радо Иоки.

"Ожидается, что строительство Vimetco… глиноземного завода в Сьерра-Леоне начнется в течение следующих трех месяцев", — сказал он. По сведениям Афрэксимбанка, который выступает финансовым консультантом проекта, завод начнет работу в июне 2022 года.

При этом министр выразил надежду на увеличение потока инвестиций из России в горнодобывающий сектор Сьерра-Леоне. "Это то партнерство, которое мы ищем. Надеюсь. у нас будет больше российских компаний в Сьерра-Леоне", — отметил министр.

На прошлой неделе министр совершал визит в Россию в рамках саммита "Россия-Африка". Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. АО "Гипроцветмет" (входит в холдинг "РТ-Развитие бизнеса" госкорпорации "Ростех") совместно с Афрэксимбанком, группой "Ви Холдинг" и РЭЦ подписали в рамках форума "Россия-Африка" соглашение по созданию межгосударственной платформы для реализации горнорудных проектов в странах Африки.

Афрэксимбанк – панафриканский банк развития, задачей которого является стимулирование континентальной и международной торговли африканских государств. С декабря 2017 года Россия через Российский экспортный центр является акционером Афрэксимбанка.