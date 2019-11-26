ХАБАРОВСК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края намерены оказать помощь заводу "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, который может остановить работу после прошедших на предприятии обысков и возникших последствий, сообщил и.о. председателя правительства региона Юрий Золочевский.

Ранее представитель завода "Амурсталь" в Хабаровском крае, чьим собственником и стратегическим инвестором является "Торэкс-Хабаровск" (группа "Торэкс), сообщил, что на предприятии прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что следственные действия прошли в целом по всей группе "Торэкс". Секретарь губернатора Надежда Томченко сообщила РИА Новости, что обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве, совершенном в 2004 году.

"В соответствии с поручением президента РФ и распоряжением правительства РФ №704, правительство края является ответственным за комплексное развитие металлургического комбината в Комсомольске-на-Амуре. До сих пор правительство края практически не работало с этой группой компаний, они не просили помощи и развивались самостоятельно. Правительство края работало с другими организациями, перечисленными в 704 постановлении, – это "Сухой", ОСК. Мы получили запрос от "Торэкс" с просьбой о проведении совещания со всеми сторонами, которые могли бы помочь компании в сегодняшней ситуации. Правительство края обязано помочь. Это наш функционал", — сказал Золочевский на совещании по вопросу дальнейшей работы завода.

Он отметил, необходимо найти меры для предотвращения остановки завода и увольнения 3,2 тысячи работников предприятия в городе президентского внимания. С остановкой завода, который зимой может закрыться на срок до полугода, прекратится поступление налогов в бюджеты всех уровней.

"Говоря об экономических версиях – сегодня (усматриваются) признаки возможного рейдерского захвата. Если это так, сценарий будет прост, каким образом ситуацию излечить. Надо обращаться в компетентные органы, ситуация будет проще, чем сейчас", — сказал Золочевский.