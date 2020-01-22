ТИРАСПОЛЬ, 22 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер Молдавии Александр Фленкя сообщил об отказе в выдаче приднестровской компании лицензии на вывоз отходов цветного металла, сообщил приднестровский телеканал "ТСВ".

"Учитывая, что происхождение этих отходов не было никоим образом подтверждено, в выдаче лицензии было отказано", — приводит телеканал слова молдавского вице-премьера, сказанные на брифинге в среду.

Цветной лом накопился на складах в Приднестровье за 13 лет, всего около 4 тысяч тонн. Вывезти металл за все это время было невозможно: в Молдавии действовала монополия на экспорт цветмета. После изменений в молдавских законах, Приднестровье попыталось получить разрешение на вывоз, но получило отказ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.